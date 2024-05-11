Цистерна с топливом загорелась в Ростовской области | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 06:00 Цистерна с топливом загорелась в Ростовской области

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Топливная цистерна загорелась на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области, пожар уже локализовали. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели локализовали возгорание на 200 квадратных метрах. Цистерна загорелась на ж/д станции в поселке Красноармейский.

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«На охлаждение цистерны поданы два лафетных ствола, проводится пенная атака. Маневровым поездом остальные вагоны перемещены на безопасное расстояние», — говорится в сообщении.

В результате ЧП никто не пострадал, уточнили в региональном МЧС.

В тушении пожара задействовали 52 сотрудника МЧС и 15 единиц техники.

Ранее сотрудники МЧС спасли 41 человека из горящей больницы в Бийске. Кроме того, еще 33 эвакуировали. Очаг возгорания находился на шестом этаже здания. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 51 спасателя.