Загоревшуюся на ростовской ж/д станции цистерну с топливом потушили | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 11:40 Загоревшуюся на ростовской ж/д станции цистерну с топливом потушили МЧС: в Ростовской области ликвидировали горение цистерны с топливом

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Сотрудники МЧС в Ростовской области ликвидировали возгорание цистерны с топливом на железнодорожной станции в Орловском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ГУ МЧС по Ростовской области / Telegram ГУ МЧС по Ростовской области / Telegram ГУ МЧС по Ростовской области / Telegram ГУ МЧС по Ростовской области / Telegram

Информация о загорании грузового состава на станции Куберле в поселке Красноармейский поступила ночью 11 мая, в 01:45. В результате происшествия никто не пострадал.

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Для охлаждения цистерны провели пенную атаку, подали два лафетных ствола. Остальные вагоны маневровым поездом отогнали на безопасное расстояние.

В 03:54 возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров, а в 05:53 пожар полностью ликвидировали. Всего в спасательных работах задействовали 15 единиц спецтехники и 52 сотрудника личного состава МЧС России.

Ранее специалисты МЧС спасли 41 человека из загоревшейся больницы в Бийске, еще 33 эвакуировали в безопасное место.