Пожар в жилом доме в Батайске удалось локализовать

Пожарные локализовали пожар в жилом доме в Батайске

Фото: Пресс-служба МЧС

Пожарным удалось локализовать возгорание кровли жилого дома на улице Ворошилова в Батайске на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Для тушения прибыл пожарный поезд. Всего на месте работают более 80 специалистов и 26 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Пожарным удалось вынести из огня шиншиллу, хомяка, четырех кошек и собаку. Всех животных уже передали владельцам.

«Нам важна каждая жизнь!» — отметили в МЧС.

По сообщениям источников, огонь вспыхнул после взрыва в частном доме по соседству, а затем по деревьям перекинулся на многоквартирный дом. Информации о пострадавших не поступало.

Утром в Москве загорелось общежитие МГУ на проспекте Вернадского. Возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.

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