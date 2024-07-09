Общежитие МГУ вспыхнуло на проспекте Вернадского

Источник 360.ru: пожар начался в Доме студента на проспекте Вернадского в Москве

Фото: РИА «Новости»

Пожар начался в здании общежития МГУ на проспекте Вернадского, 37. Об этом 360.ru сообщил источник.

На место происшествия уже прибыли спасатели. Предположительно, возгорание началось на девятом этаже здания. Пожару присвоили ранг № 1-БИС.

«С обратной стороны здания с девятого этажа [валит] черный дым», — передал источник.

Эвакуацию пока не проводили. Причины пожара пока неизвестны, информация о пострадавших не поступала.

Общежитие Дом студента находится рядом со станцией метро «Проспект Вернадского». В открытых источниках указано, что на девятом этаже здания расположен спортивный зал.

Ранее пять человек погибли при пожаре в общежитии Балашихи. Спасатели эвакуировали восемь человек, двое из которых — дети.

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