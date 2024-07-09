«Приехали скорая, пожарные». В Батайске из горящей пятиэтажки эвакуировали жильцов

Источник 360.ru: пожар в Батайске начался после взрыва

В городе Батайске загорелась кровля жилого дома. Источник 360.ru рассказал, что сперва вспыхнул частный дом, а потом огонь перекинулся на соседнюю пятиэтажку.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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«Что-то на частном участке взорвалось, загорелись деревья, сразу приехали скорая, пожарные. По деревьям перекинулось на многоквартирный дом», — сообщил очевидец.

По предварительным данным, площадь пожара в доме по улице Ворошилова составляет 500 квадратных метров. Из-за плотности застройки спасатели решили эвакуировать жильцов.

Информацию о возгорании подтвердила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. На место пожара выехали порядка 50 специалистов и 15 единиц техники.

Утром в Москве загорелось общежитие МГУ. Во время пожара из здания эвакуировали 600 человек.

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