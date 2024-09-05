Пожар в Тульской области локализовали

Пожар на складах в городе Узловая Тульской области локализовали на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар разгорелся на складах около 18:30 в четверг. На место выдвинулись восемь пожарных расчетов и автолестница.

Позже МЧС сообщили, что огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. Ситуацию с тушением осложняли хранившиеся на складах емкости с моторным маслом. В пожаротушении задействовали 50 специалистов и 18 единиц техники. Спасатели предпринимали действия, чтобы не допустить распространения огня. Известно, что загорелся строящийся цех.