Пожар в Тульской области локализовали

Пожар на складах в городе Узловая Тульской области локализовали на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Пожар разгорелся на складах около 18:30 в четверг. На место выдвинулись восемь пожарных расчетов и автолестница.
Позже МЧС сообщили, что огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. Ситуацию с тушением осложняли хранившиеся на складах емкости с моторным маслом. В пожаротушении задействовали 50 специалистов и 18 единиц техники. Спасатели предпринимали действия, чтобы не допустить распространения огня. Известно, что загорелся строящийся цех.
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