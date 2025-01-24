Пожар на складе в Луганске попал на видео

В Луганске вспыхнул кондитерский склад. Об этом сообщили в пресс-службе России.

«В Луганске помещение горит на 200 квадратах. На месте работают 27 специалистов и 5 единиц техники», — отметили в МЧС.

Подробностей происшествия пока нет. Причины возгорания неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне крупный пожар охватил склад в Клину. Огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров, спасателям удалось не допустить его дальнейшего распространения. На месте происшествия работают 40 специалистов и 12 единиц техники. Прокуратура взяла под контроль расследование пожара в Клину.

В конце декабря мощный пожар произошел на овощной базе в поселке Агроном Краснодарского края. Огонь перекинулся из цеха на зону с промышленным холодильником. Причиной пожара мог стать взрыв аккумулятора на электропогрузчике.