Пожар на складе в Луганске попал на видео

В Луганске вспыхнул кондитерский склад. Об этом сообщили в пресс-службе России.
«В Луганске помещение горит на 200 квадратах. На месте работают 27 специалистов и 5 единиц техники», — отметили в МЧС.
Подробностей происшествия пока нет. Причины возгорания неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.
Накануне крупный пожар охватил склад в Клину. Огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров, спасателям удалось не допустить его дальнейшего распространения. На месте происшествия работают 40 специалистов и 12 единиц техники. Прокуратура взяла под контроль расследование пожара в Клину.
В конце декабря мощный пожар произошел на овощной базе в поселке Агроном Краснодарского края. Огонь перекинулся из цеха на зону с промышленным холодильником. Причиной пожара мог стать взрыв аккумулятора на электропогрузчике.
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