Прокуратура взяла под контроль расследование пожара в Клину

На складе в Клину в четверг вспыхнул пожар. В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что ведомство контролирует выяснение обстоятельств случившегося.

Пламя вспыхнуло сегодня около 14 часов по московскому времени в складских помещениях на Волоколамском шоссе. Сейчас огонь тушат.

После проведения пожарно-технической экспертизы сотрудники прокуратуры сделают окончательный вывод о причине возгорания.

Заместитель городского прокурора Клина Полина Орлова выехала на место пожара.

Ранее в МЧС сообщили о крупном пожаре в деревне Першутино в окрестностях Клина, охватившем 10 тысяч квадратных метров. Очевидцы рассказали, что видели столб черного дыма. На место выехали 40 спасателей и 12 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Информации о причинах возгорания пока нет.