Появилось видео с места крупного пожара на складе в Клину

Крупный пожар охватил склад в Клину. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На запись попала работа спасателей и окутанное дымом здание.

Огонь охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров, но благодаря усилиям спасателей удалось не допустить его дальнейшего распространения. По последним данным, пламя локализовали на пяти «квадратах». Всех сотрудников склада «Логистеры» эвакуировали. Работник соседнего склада Максим рассказал 360.ru, что перед пожаром слышал взрыв.

«Слышали хлопок. Выбежали — там все горит. С этого момента — на улице», — сообщил он.

Ранее в МЧС сообщили, что на месте происшествия работают 40 специалистов и 12 единиц техники. Министерство продолжает увеличивать свои силы и средства.

Прокуратура взяла под контроль расследование пожара в Клину. Причины возгорания пока неизвестны.