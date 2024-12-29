Источник 360.ru: огонь перекинулся на холодильник на овощебазе в Агрономе

Утром 29 декабря пожар произошел на овощной базе в поселке Агроном Краснодарского края. Огонь перекинулся из цеха на зону с промышленным холодильником, сообщил 360.ru очевидец Сергей.

«Горит холодильник, в котором хранят яблоки. Сначала что-то загорелось в цеху, сейчас вроде перекинулось на сам холодильник. Много пожарных расчетов. По всему Агроному пахнет горелым пенополистиролом», — сказал он.

Мужчина отметил, что ранее неподалеку от холодильника находилась полноценная пожарная часть, однако ее расформировали.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взорвавшийся аккумулятор на электропогрузчике, официальная информация на этот счет не поступала.

«Один склад выгорел полностью, сейчас второй горит. От холодильника отсекли пожар», — добавил Сергей.

МЧС отмечало, что площадь возгорания увеличилась до 1400 квадратных метров, к месту ЧП для тушения прибыл пожарный поезд.