Пожар в подольской школе локализовали

МЧС: пожар на площади 770 квадратных метров в школе в Подольске локализовали

Пожарные локализовали возгорание в школе № 6 города Подольска. Об этом сообщили в Telegram-канале подмосковного МЧС.

В ведомстве уточнили, что школа была закрыта на ремонт.

По данным спасателей, огонь охватил 770 квадратных метров учебного учреждения. В ликвидации пожара принимают участие 60 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее 360.ru опубликовал видео с места ЧП. На нем видно, что огонь сначала охватил крышу здания. Позже, по словам очевидцев, пламя проникло в учебные классы.

Накануне, 10 декабря, на Коптевском рынке вспыхнул пожар, охвативший площадь в 400 квадратных метров. Возгорание началось в павильоне с шаурмой.