Крупный пожар в подольской школе попал на видео

На территории Подольска загорелась школа. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

Местные жители поделились видеокадрами и места ЧП. Судя по видео, возгорание началось на чердаке здания. Позже огонь распространился не только на крышу, но и в само здание школы. Очевидцы сообщили, что горят несколько классов.

Рядом со школой расположены многоэтажные жилые дома.

Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальной информации пока не поступало.

Позднее в ГУ МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что загорелась кровля школы №6. Информация о пожаре поступила в оперативную смену ведомства.

Предварительно, горит здание на улице Февральской, 30. Здесь, судя по информации из открытых источников, расположена одна из старейших школ Подольска.

Источник РЕН ТВ сообщил, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Причины возгорания еще неизвестны.

Ранее пожар произошел в многоэтажке в Кунцеве.