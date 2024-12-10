Пожар на Коптевском рынке локализовали на 400 «квадратах»

МЧС заявило о локализации пожара на Коптевском рынке в Москве

Сотрудники МЧС локализовали пожар на Коптевском рынке на севере Москвы. Площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

В региональном главке МЧС подтвердили данные о локализации возгорания. Работы на месте продолжаются.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в помещении шаурмичной и перекинулся на другие павильоны. Всего на рынке горят пять двухэтажных зданий, сообщал источник 360.ru.

На место ЧП также прибыли полиция и бригады скорой помощи. Выяснение обстоятельств пожара контролирует прокуратура.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — добавили в ведомстве.

В МЧС ранее заявляли, что в результате пожара никто не пострадал.