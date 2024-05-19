Пожар в петербургском цеху с полиэтиленом потушили | 360°

Происшествия 19 мая 2024, 09:38 Пожар в петербургском цеху с полиэтиленом потушили Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в цеху с полиэтиленом в Петербурге Пресс-служба МЧС

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Спасатели 19 мая потушили крупный пожар в петербургском цеху с полиэтиленом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», — указали в министерстве.

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Огонь охватил 600 «квадратов», кровля в здании частично обрушилась. Пожар разгорелся 18 мая около 18:20, позже ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее крупный пожар произошел на складе овощебазы под Краснодаром. Около 50 пожарных тушили возгорание на тысяче квадратных метрах.