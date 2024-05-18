Огонь охватил 600 «квадратов» цеха с полиэтиленом в Петербурге | 360°

Происшествия 18 мая 2024, 21:31 Огонь охватил 600 «квадратов» цеха с полиэтиленом в Петербурге МЧС: площадь пожара в Петербурге достигла 600 квадратных метров

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Спасатели в Санкт-Петербурге продолжают тушение пожара, который разгорелся в цехе с полиэтиленом. МЧС опубликовало кадры борьбы с огнем, который распространился уже на 600 квадратных метров.

«Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на 400 квадратных метрах», — сообщили в ведомстве.

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По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар разгорелся около 18:20 вечера, позже ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Площадь цеха — 20 на 100 метров, в нем находился полиэтилен. В тушении задействовали восемь машин и более 30 человек личного состава МЧС.