Крупный пожар на овощебазе под Краснодаром попал на видео | 360°

Происшествия 19 мая 2024, 08:31 Крупный пожар на овощебазе под Краснодаром попал на видео Пожарные ликвидировали открытое горение на складе овощебазы в Краснодарском крае

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Спасатели ликвидировали открытое горение на складе овощной базы в хуторе Ленина в Краснодарском крае. В пресс-службе МЧС России опубликовали видео с места происшествия.

Возгорание началось на крыше отдельно стоящего здания. К месту происшествия прибыли 49 пожарных на 11 спецмашинах.

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«Огонь охватил одну тысячу квадратных метров», — уточнили в МЧС.

Пожар локализовали, затем спасатели потушили открытый огонь. Работы на месте происшествия продолжаются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в цехе с полиэтиленом в Петербурге. Огонь охватил 600 «квадратов», кровля в здании частично обрушилась.