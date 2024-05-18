В Приморском районе Петербурга загорелся цех | 360°

Происшествия 18 мая 2024, 21:16 В Приморском районе Петербурга загорелся цех МЧС: в Петербурге в цехе произошло возгорание на площади 100 квадратных метров

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Пожар в цехе на площади 100 квадратных метров произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу. Известно, что в помещении находился полиэтилен.

«В 18:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Автобусная, дом 3. В здании цеха размером 20 на 100 метров происходит горение на площади 100 квадратных метров», — указано в сообщении ведомства.

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Через семь минут пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В тушении возгорания задействовали восемь единиц техники и 30 человек личного состава. Площадь пожара стремительно увеличилась до 400 квадратных метров.

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