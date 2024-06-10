Пожар в московском автосалоне локализовали

МЧС: в Москве локализовали пожар в автосалоне на площади 200 кв. м

В Москве локализовали пожар в автосалоне на улице Башиловской. Об этом сообщило МЧС России .

«В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 200 квадратных метрах», — объявила пресс-служба.

Стены и крыша одноэтажного здания на севере Москвы загорелись утром 10 июня, вызов в экстренные службы поступил в 05:43. Огонь перекинулся на шины и горюче-смазочные материалы, поднялся столб черного дыма. К тушению привлекли 93 спасателя и 27 единиц техники. Площадь возгорания увеличилась с 50 до 200 квадратных метров. Очевидцы показали последствия пожара.

Крупный пожар произошел в Уфе. В двухэтажном жилом доме загорелся неисправный кондиционер, огонь перекинулся на крышу. Находившиеся в квартире супруги погибли, их 17-летняя дочь спаслась. Девушка занималась домашними делами и, заметив возгорание, пошла к соседу за помощью.