Топливо загорелось в автосалоне на севере Москвы

Источник 360.ru: в автосалоне на улице Башиловской загорелись шины и ГСМ

Фото: Пресс-служба МЧС

В загоревшемся автосалоне на севере Москвы хранили шины и горюче-смазочные материалы. Они воспламенились, поэтому в небо поднялся столб черного дыма, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

В одноэтажном здании на улице Башиловской загорелись шины и ГСМ. Поднялся черынй дым, который сняли на видео. В тушении задействовали 93 спасателей и 27 единиц техники, к месту возгорания выехало руководство Главного управления МЧС Росси по Москве.

Пожар начался утром 10 июня. Загорелись стены и кровля автосалона. Проезд по соседним улицам перекрыли. МЧС России показало работу спасателей. За считанные часы площадь возгорания увеличилась с 50 до 200 квадратных метров. Источник 360.ru сообщил, что допсилы направили по рангу второму и подготовили к вылету вертолет. По предварительным данным, никто не пострадал.

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