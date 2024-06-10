Топливо загорелось в автосалоне на севере Москвы

В загоревшемся автосалоне на севере Москвы хранили шины и горюче-смазочные материалы. Они воспламенились, поэтому в небо поднялся столб черного дыма, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

В одноэтажном здании на улице Башиловской загорелись шины и ГСМ. Поднялся черынй дым, который сняли на видео. В тушении задействовали 93 спасателей и 27 единиц техники, к месту возгорания выехало руководство Главного управления МЧС Росси по Москве.

Пожар начался утром 10 июня. Загорелись стены и кровля автосалона. Проезд по соседним улицам перекрыли. МЧС России показало работу спасателей. За считанные часы площадь возгорания увеличилась с 50 до 200 квадратных метров. Источник 360.ru сообщил, что допсилы направили по рангу второму и подготовили к вылету вертолет. По предварительным данным, никто не пострадал.