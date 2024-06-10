Последствия пожара на севере Москвы сняли на видео

Источник 360.ru: в тушении пожара в автосалоне в Москве задействуют вертолет

Площадь пожара в автосалоне на севере Москвы увеличилась. С улицы Башиловской поднялся столб дыма. К тушению огня привлекут вертолет, сообщил источник 360.ru.

К месту возгорания отправили дополнительные пожарно-спасательные подразделения по рангу второму. Начали готовить вертолет. Забор воды для тушения пожара с воздуха запланировали из Большого Садового пруда.

Очевидцы сняли возгорание на камеру. Дым от автосалона распространился далеко за пределы улицы Башиловской. Дептранс Москвы сообщил об ограничении движения по 2-му Нижнемасловскому переулку от 2-й до 1-й Квесисских улиц, а также по 1-й Квесисской улице от улицы Башиловка до 2-го Нижнемасловского переулка.

Одноэтажное здание по улице Башиловской, 2 строение 3 загорелось утром 10 июня. По предварительной информации, никто не пострадал. МЧС Москвы сообщило, что площадь пожара увеличилась с 50 до 200 квадратных метров, в тушении задействовали 93 специалистов и 27 единиц техники.