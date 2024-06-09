Два человека погибли из-за неисправного кондиционера в Уфе
В Уфе в квартире жилого дома загорелся неисправный кондиционер. В результате пожара погибли два человека, сообщила пресс-служба МЧС.
По данным спасателей, пожар произошел в двухэтажном жилом доме, огонь быстро перебросился на кровлю.
«В одной из квартир находилась семья: родители спали, 17-летняя дочь занималась домашними делами. Она заметила пожар и позвала соседа на помощь. К сожалению, родители надышались дымом, их спасти не удалось», — рассказали в ведомстве.
Огонь распространился на площади 25 квадратных метров. Возгорание тушили 18 пожарных и пять единиц техники. По данным МЧС, пожар начался из-за неисправности кондиционера.
Накануне электрический чайник едва не спалил квартиру в Ставропольском крае. Электроприбор загорелся, когда хозяйка квартиры ушла на работу. Соседи вызвали пожарных, которые смоли оперативно потушить возгорание. В МЧС напомнили, что соображений безопасности необходимо выключать гаджеты и бытовую технику из розеток перед сном или выходом из дома.