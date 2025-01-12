Пожар в Химках локализовали

Огнеборцы локализовали пожар в промзоне Химок на 1200 «квадратах». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Загорелось помещение по производству и хранению пленки. На месте происшествия работают 81 специалист и 27 единиц техники. На опубликованном ролике видно, что из окон многоэтажки вялят огромные клубы черного дыма.

Причины возгорания пока не установлены, обстоятельства уточняются. Информация о пострадавших не поступала. Ранее 360.ru публиковал фото с места происшествия.

Ранее пожарные спасли двух человек из горящей квартиры на северо-востоке Москвы. На балконе последнего этажа заметили открытое пламя. Оно распространилось и на балкон 12-го этажа. Из горящей квартиры пожарные вывели двух человек. Общая площадь пожара составила 55 квадратных метров.