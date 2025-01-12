В промзоне Химок вспыхнул пожар

В Химках в промзоне на Рабочей улице начался пожар. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
Предварительно, загорелись бытовки. На кадрах видно, как в небо поднимаются густые столбы дыма. Причины возгорания пока неизвестны, подробности уточняются. Информация о пострадавших не поступала.
UPD: Огонь охватил 1200 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Несколько дней назад металлический ангар загорелся в поселке Первомайский в Подмосковье. Площадь пожара составила 2,1 тысячи квадратных метров. Пламя тушили более 50 специалистов и 18 единиц техники.
В тот же день мощный пожар вспыхнул на территории промзоны в Ленобласти. Загорелось двухэтажное здание на 1,6 тысячи квадратных метров.
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