Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Сотрудники МЧС спасли двух человек из горящего многоэтажного дома в московском районе Ростокино. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Пожар произошел в 14-этажном доме в Будайском проезде.

«Идет эвакуация. Подъемники не поставить», — рассказал собеседник 360.ru.

По его данным, открытое горение заметили на балконе последнего этажа. Пламя также охватило балкон 12-го этажа. Из горящей квартиры пожарные спасли двух жильцов. Спасатели пытаются попасть в помещения на 12-м этаже.

Ранее мощный пожар вспыхнул на промзоне в Химках. Огонь распространился на территории 1200 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. По ее информации, горит цех по производству и хранению пленки. В распоряжении 360.ru появилась видеозапись с места ЧП. Для тушения пожара МЧС направило 81 специалиста и 27 единиц техники.

UPD: спасатели ликвидировали возгорание, его общая площадь составила 55 квадратных метров. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на 11-м этаже, а также в однушке на 12-м этаже.