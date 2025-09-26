Пожар в административном здании разгорелся в Люберцах

Огонь охватил административное здание в Люберцах на Проектируемом проезде. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на место происшествия прибыли спасатели. К ним на помощь отправили пожарных из Москвы.

Ранее в селе Большое Чаусово под Курганом случился крупный пожар. Пламя разгорелось на площади 300 квадратных метров. Как сообщила пресс-служба МЧС, четыре человека смогли выбежать из помещения до приезда спасателей. По неуточненным данным, причиной ЧП стала неисправность отопительных печей и дымоходов.

Еще один пожар произошел в селе Малиновка Тюменской области. Загорелся одноэтажный частный дом. В результате происшествия погиб человек.