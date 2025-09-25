Человек погиб во время пожара в селе в Тюменской области

Вечером 24 сентября вспыхнул пожар в частном доме на улице Новая в селе Малиновка Тюменской области. Об этом написал Ura.ru .

После ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего. Telegram-канал ведомства сообщает: «4 сентября 2025 года 21:53 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Аромашевский округ, село Малиновка, ул. Новая. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри одноэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего».

Площадь возгорания достигла 49 квадратных метров. Причины пожара выясняются.