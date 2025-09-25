Жилой дом загорелся из-за неисправности отопительных печей в Курганской области

В селе Большое Чаусово под Курганом вспыхнул крупный пожар. Огонь распространился на 300 квадратных метров. По сообщению пресс-службы МЧС, четыре человека успели эвакуироваться до приезда пожарных. Об этом написал Ura.ru.
«В селе Большое Чаусово полыхал жилой дом и надворные постройки. Пожар на 300 квадратах ликвидировали 23 специалиста и шесть единиц техники МЧС России. Четыре человека эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — информирует ГУ МЧС России по Курганской области.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность отопительных печей и дымоходов.
