Пожар под Ростовом-на-Дону охватил три жилых дома

Губернатор Голубев: в поселке Золотой Колос горят три дома и семь хозпостроек

По уточненной информации, в населенном пункте Золотой Колос Аксайского района Ростовской области загорелись три дома и семь хозяйственных построек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

Изначально МЧС сообщило, что в поселке горят 10 деревянных домов.

«В поселке Золотой Колос Аксайского района начался бытовой пожар в одном из домовладений. Позднее огонь распространился на соседние два домовладения из-за плотной застройки участков», — написал губернатор.

Голубев уточнил, что всего возгорание охватило три дома и семь хозяйственных построек. В настоящее время экстренные службы уже локализовали пожар. Власти начали формировать списки местных жителей, чье имущество пострадало от огня.

Ранее в центре Москвы загорелся ангар площадью в 600 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пожар, пострадавших нет.