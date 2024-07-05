Масштабный пожар охватил 10 домов под Ростовом-на-Дону

Утром в пятницу в Ростовской области произошел масштабный пожар, загорелись 10 частных деревянных домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
ЧП произошло в поселке Золотой Колос. Обстоятельства, причины и точная площадь возгорания неизвестны.
Для тушения пожара МЧС привлекло вертолет Ми-8. Всего на месте работают 45 специалистов и 13 единиц техники.
Ранее стало известно о ликвидации открытого горения в складском помещении с лакокрасочными материалами неподалеку от Пензы. Площадь распространения огня составила порядка 1,5 тысячи метров, из местного населения никто не пострадал. В тушении задействовали 35 специалистов и 11 единиц техники.