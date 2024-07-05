Масштабный пожар охватил 10 домов под Ростовом-на-Дону

МЧС: в поселке Золотой Колос Ростовской области загорелись 10 домов

Фото: РИА «Новости»

Утром в пятницу в Ростовской области произошел масштабный пожар, загорелись 10 частных деревянных домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло в поселке Золотой Колос. Обстоятельства, причины и точная площадь возгорания неизвестны.

Для тушения пожара МЧС привлекло вертолет Ми-8. Всего на месте работают 45 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее стало известно о ликвидации открытого горения в складском помещении с лакокрасочными материалами неподалеку от Пензы. Площадь распространения огня составила порядка 1,5 тысячи метров, из местного населения никто не пострадал. В тушении задействовали 35 специалистов и 11 единиц техники.

Очищение от зла и грехов. Почему на Ивана Купалу мылись в банях и искали папоротник

Союз промышленности и капитала. Зачем экономике России чеболизация

Patriot и NASAMS для ВСУ. Украина расплатится с американцами натурой?

США выставили Raiffeisen Bank ультиматум с требованием ухода из России

«Жильем обзавелись уже почти 600 педагогов». Воробьев — о реализации программы соципотеки

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте