Ангар загорелся в центре Москвы на 600 «квадратах»

МЧС: открытый огонь потушили в ангаре в центре Москвы, пострадавших нет

Металлический ангар загорелся в районе Белорусского вокзала в Москве. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

По данным МЧС, при тушении огня в ангаре, находящемся на улице Грузинский вал, задействовали пожарный поезд. Также по всей площади произошло обрушение постройки. Информации о пострадавших не поступало.

Для борьбы с пожаром привлекли 49 человек личного состава и 13 единиц техники. Согласно последним данным, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в ангаре. Причины возгорания устанавливаются.

Днем 4 июля в подмосковном поселке Новоивановское загорелся склад с деревянными паллетами. Общая площадь пожара составила 1600 квадратных метров.