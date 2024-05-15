Пожар от упавших обломков ракет в пригороде Севастополя потушили | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 06:48 Пожар от упавших обломков ракет в пригороде Севастополя потушили Развожаев: пожар в селе Полюшко потушили, ракеты сбили у аэродрома Бельбек Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Обломки ликвидированных силами ПВО ракет в Севастополе упали в частном секторе и у села Полюшко. Возгорание ликвидировали, информация о пострадавших не поступала, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. <…> Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь», — сообщил он.

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На месте падения обломков в районе села Полюшко произошло возгорание. Развожаев объявил, что огонь потушили. Фрагменты ракет упали также на территории частного сектора в окрестностях улицы Федоровской. По словам губернатора, никто не пострадал.

Он посоветовал жителям не подходить к осколкам сбитых ракет, так как суббоеприпасы могли не сдетонировать в воздухе. Развожаев призвал не снимать работу ПВО и соблюдать осторожность.

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