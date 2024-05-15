Российские системы ПВО сбили несколько ракет в районе аэродрома «Бельбек» в Крыму | 360°

Важное 15 мая 2024, 03:04 Российские системы ПВО сбили несколько ракет в районе аэродрома «Бельбек» в Крыму Развожаев: военные России отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь РИА «Новости»

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Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Системы ПВО сбили над акваторией Черного моря в районе Севастополя несколько украинских ракет, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Также глава региона сообщил о сбитых ракетах в районе аэродрома «Бельбек».

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«Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко», — добавил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что все службы приведены в состояние повышенной готовности. Он попросил горожан сохранять спокойствие и не выкладывать в Сеть кадры работы ПВО.

Позже Развожаев уточнил обстановку после обстрела: обломки сбитой ракеты упали в районе улицы Федоровской в частном секторе, пока нет информации о пострадавших. Губернатор предупредил, что могут быть не сдетонировавшие суббоеприпасы, поэтому подходить к осколкам ракет очень опасно.