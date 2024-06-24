Глава Подмосковья: 8 расчетов МЧС привлекли к тушению пожара в НИИ «Платан»

Пожар охватил административное здание Научно-исследовательского института «Платан» во Фрязине . Огонь перекинулся на этажи с пятого по седьмой. Продолжается поиск пострадавших, сообщил губернатор Андрей Воробьев .

По его поручению на место происшествия выехал исполняющий обязанности начальника МЧС по Московской области Александр Перегуда.

«Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают восемь расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут оставаться еще семь человек», — подчеркнул глава Подмосковья.

Корпус находится на территории промышленной зоны. Сообщение о возгорании на Заводском проезде поступило около 14:39. Огонь охватил верхние этажи.

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