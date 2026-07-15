Пожар охватил частный дом в поселке Марусино под Люберцами
В поселке Марусино городского округа Люберцы загорелся дом. Сотрудники экстренных служб начали ликвидацию возгорания. Об этом очевидцы сообщили 360.ru.
Пожар произошел в одном из частных жилых домов населенного пункта. На фото можно заметить, что огонь охватил все строение: высокие языки пламени поднимались над крышей, а густой черный дым окутал округу.
В региональном подразделении МЧС России 360.ru уточнили, что пожарные продолжили работу на месте происшествия.
«Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.
Ранее в деревне Рачеевка Курганской области произошел крупный пожар на складе сена. По предварительным данным, возгорание началось после удара молнии, сгорело более 100 рулонов.