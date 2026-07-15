Удар молнии обернулся пожаром на складе сена в Курганской области
В деревне Рачеевка Целинного округа молния спровоцировала масштабный пожар на складе сена. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Курганской области.
В результате происшествия сгорело 100 рулонов, однако еще 200 удалось уберечь от огня.
Пламя первым заметил работник предприятия. Он незамедлительно вызвал спасателей, а вместе с коллегами организовал противопожарный разрыв между штабелями, чтобы локализовать возгорание. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.