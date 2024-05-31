Пожар начался на перегоне Сокольнической линии метро в Москве

На Сокольнической линии московского метро, где произошла остановка поезда, начался пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, загорелся в том числе вагон.
Поезд остановился в районе станции «Воробьевы горы» на Сокольнической линии столичного метро. Изначально сообщалось о задымлении в вагоне. Очевидцы
сняли на видео место ЧП. Одна свидетельница случившегося рассказала, что в поезде пропадало электричество.
Также известно о
пяти пострадавших в результате происшествия.
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