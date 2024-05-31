Пожар начался на перегоне Сокольнической линии метро в Москве

Источник 360.ru: на Сокольнической линии метро в Москве начался пожар

Фото: Pxhere

На Сокольнической линии московского метро, где произошла остановка поезда, начался пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, загорелся в том числе вагон.

Поезд остановился в районе станции «Воробьевы горы» на Сокольнической линии столичного метро. Изначально сообщалось о задымлении в вагоне. Очевидцы сняли на видео место ЧП. Одна свидетельница случившегося рассказала, что в поезде пропадало электричество.

Также известно о пяти пострадавших в результате происшествия.

«Места действительно не хватает». Директор физмат-лицея в Сергиевом Посаде Макарова — о скором переезде

Главное — безопасность. Россиянам рассказали о форматах общения детей в Сети

Пятый раз подряд? Что будет с ключевой ставкой в июне

Цепной пес в Киеве. Какое разрешение Байден дал Зеленскому и зачем?

✂️Стрижемся по Луне. Когда в июне 2024 года можно идти к парикмахеру

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте