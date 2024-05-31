Появилось видео с места ЧП в московском метро

Место ЧП в столичном метро сняли на видео

Видео с места ЧП в столичной подземке появилось в распоряжении 360.ru. На кадрах запечатлели вагон и тоннель метро.

На ролике можно увидеть осколки на полу в тоннеле. В кадр также попал сотрудник метрополитена. Судя по видео из вагона, пассажиры сохраняют спокойствие.

Остановка поезда произошла в районе станции «Воробьевы горы» после задымления вагона. Позже стало известно, что на Сокольнической линии метро начался пожар. Очевидица сообщила об отключении электричества в поезде. В распоряжении 360.ru появились кадры с места событий.

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