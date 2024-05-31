Пять человек пострадали в результате ЧП на Сокольнической линии метро в Москве

Источник 360.ru: пять человек получили ранения в результате ЧП в метро Москвы

Фото: Pxhere

В результате ЧП на Сокольнической линии метро в Москве пострадали пять человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информации о степени тяжести травм раненых не поступало. На месте работают врачи скорой помощи.

При этом в департаменте транспорта Москвы сообщили, что из-за ЧП в метро никто не пострадал, а безопасности пассажиров ничего не угрожает.

«На станции „Спортивная“ произошла небольшая техническая неисправность, нашим пассажирам ничего не угрожает, здесь работают все службы», — заявила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова.

О происшествии в столичной подземке стало известно вечером 31 мая. На Сокольнической линии после задымления в вагоне остановился поезд.

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