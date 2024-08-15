Пожар на заводе в Люберцах потушили

Пожар на заводе в Люберцах локализовали на площади 2,7 тысячи кв. метров

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на заводе имени Ухтомского в Люберцах на площади 2,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Люберцах. По уточненным данным, площадь составила 2700 квадратных метров. Авиация МАЦ сбросила 150 тонн воды», — заявили в МЧС.

Начальник подмосковного главка ведомства Сергей Полетекин отметил, что сигнал о возгорании поступил в 08:35 утра. Прибывшие на место пожарные расчеты присвоили пожару третий ранг пожарной опасности.

«Использовались техника в количестве 33 единиц, а также 95 человек личного состава. В 12:40 была дана ликвидация. Применялась авиационная техника, угрозы жизни и здоровью граждан нет», — отметил он.

Ранее 360.ru показывал новые кадры с места тушения пожара, в том числе с задействованием вертолетов.