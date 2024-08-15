Появились новые кадры тушения пожара на заводе в Люберцах

Пожарные тушат возгорание в производственном здании в Люберцах. В распоряжении 360.ru появились новые кадры с места происшествия.

На видео можно заметить, что к ликвидации возгорания привлекли большие силы спасателей, с воздуха справляться с огнем им помогают пожарные вертолеты Ка-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ.

Пожар на заводе имени Ухтомского начался утром 15 августа. По последней информации, огонь распространился на территории порядка 3500 квадратных метров, с последствиями справляются 80 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.

Причину происшествия пока что официально не озвучивали, информация о пострадавших при пожаре не поступала.

В среду сильный пожар произошел в торговом комплексе «Рио» в юго-западной части Москвы. Тогда огонь успел распространиться на 200 «квадратов», затронул фасад здания и подсобные помещения.