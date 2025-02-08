Пожар на востоке Москвы полностью ликвидировали

Пожар на Электрозаводе в Москве ликвидировали, госпитализировали 5 человек

Пожар в административном здании на востоке Москвы полностью ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Пожар в Москве полностью ликвидирован. Пять человек госпитализированы, их жизни ничего не угрожает», — написали в Telegram-канале ведомства.

Ранее в МЧС сообщили, что ликвидировали открытое горение. Огонь локализовали на площади 300 квадратных метров. Также пожарные сообщили, что из помещений Электрозавода вывели всех людей. Из здания спасли около 90 человек, еще 120 покинули завод сами.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропроводке. Подробности о крупном пожаре — в материале 360.ru.