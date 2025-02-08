В горящем здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы людей больше не осталось

Из здания бывшего Электрозавода на востоке Москвы спасатели вывели всех людей

Из здания бывшего Электрозавода на востоке столицы, где произошел крупный пожар, по предварительным данным вывели всех людей. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб Москвы.

«Всех людей из здания вывели, никого в здании не осталось», — сообщил собеседник агентства.

Из здания спасли около 90 человек, еще 120 покинули завод сами. Пять человек госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Оперативные структуры усилили пожарную группировку на тушении здания Электрозавода в Москве. К месту возгорания направили пожарный поезд, в цистернах которого находится 120 тонн воды и четыре тонны пенообразователя.