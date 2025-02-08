Открытое горение на Электрозаводе ликвидировали

Сотрудники экстренных служб успешно ликвидировали очаг прямого огня на пожаре на территории Электрозавода. Об этом пресс-служба МЧС сообщила в своем официальном Telegram-канале .

Сначала ведомство отчиталось о локализации возгорания на 300 «квадратах». Информация о ликвидации открытого горения при пожаре на востоке Москвы поступила спустя несколько минут.

Ранг пожара также понижен — с четвертого, предпоследнего, до третьего. Предварительно, горящее здание покинули все люди.

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что пятерых пострадавших при пожаре на Электрозаводе госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

360.ru ранее собрал все, что известно о крупном пожаре на востоке Москвы.