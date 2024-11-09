Пожар после взрыва на севере Москвы сняли на видео

Площадь пожара на Карельском бульваре в Дмитровском районе достигла 20 квадратных метров. Подразделения МЧС потушили огонь. 360.ru показал кадры с места происшествия.
Взрыв с последующим возгоранием случился на пятом этаже многоквартирного дома. Разбились окна, пошел дым, очевидцы сообщили об открытом огне и криках.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров, провели проливку и разборку конструкций.
Кроме скорой помощи и МЧС, на место происшествия выехал первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров. Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила о проведении процессуальной проверки по факту пожара.
В этот же день взрыв произошел в жилом доме в Пятигорске. МЧС Ставрополья показало поврежденный дом. Губернатор Владимир Владимиров сообщил о гибели одного человека.
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