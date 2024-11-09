В Пятигорске взорвался газ в жилом доме, есть погибший

Один человек погиб при взрыве газа и пожаре в жилом доме в Пятигорске

В жилом доме по улице Пальмиро Тольятти в Пятигорске взорвался газ, после чего начался пожар. Один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале .

«Пострадала женщина. Состояние средней степени тяжести, с ней работают медики», — добавил он.

Региональное управление МЧС сообщило, что возгорание уже удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, пострадали девять квартир. Из дома вывели 10 человек. Тушили пламя 50 спасателей и 19 единиц техники.

Ранее в Воронежской области начался пожар в многоэтажном жилом доме, и тоже после взрыва газа. Тогда погиб один человек, четверо пострадали. Из здания эвакуировали 32 жителя.