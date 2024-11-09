Пожар произошел в Москве. Очевидцы сообщили о криках

Источник 360.ru: два человека пострадали при пожаре в квартире на севере Москвы

На севере Москвы, в Дмитровском муниципальном округе, произошел пожар. Очевидцы рассказали об открытом огне и криках. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщил источник 360.ru.

Местная жительница обратилась в экстренные службы в 19:39. Она увидела огонь из окон на пятом этаже соседнего дома. Послышались крики. Другой очевидец сообщил, что услышал звуки взрыва и почувствовал взрывную волну.

Выехавшие на место спасатели выяснили, что ЧП произошло в двухкомнатной квартире на последнем этаже дома на Карельском бульваре, 23, корпус 2. Они ликвидировали огонь. Мужчина и ребенок получили травмы.

Данные о пострадавших разнятся. Telegram-канал «112» сообщил о трех детях — двух, пяти и 12 лет. Источник РЕН ТВ заявил, что ожоги разной степени тяжести получили четыре ребенка, включая полугодовалого малыша и девочку семи лет.

Еще один пожар произошел на востоке Москвы. В Перовском проезде загорелся автосервис.