Пожар на рынке в Климовске разросся до 4,2 тысячи «квадратов»

Площадь пожара на рынке в Климовске выросла до 4200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Причины возгорания пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее крупный пожар вспыхнул в воронежском автосалоне. Огонь охватил 400 квадратных метров.
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