Пожар на рынке в Климовске разросся до 4,2 тысячи «квадратов»

МЧС: площадь пожара в Климовске выросла до 4,2 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на рынке в Климовске выросла до 4200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На месте происшествия работают более 70 специалистов. В здании частично обрушилась кровля.

Возгорание произошло в одном из павильонов строительного рынка. Вспыхнуло помещение по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. К месту ЧП направили пожарный поезд.