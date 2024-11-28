Крупный пожар вспыхнул в магазине в Климовске. Огонь охватил 1000 квадратных метров

МЧС: магазин в Климовске горит на 1000 квадратных метров

Фото: Пресс-служба МЧС

Пожар вспыхнул на территории магазина на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск утром 28 ноября. Об этом сообщил источник 360.ru.

К месту происшествия выехали спецслужбы. Судя по карте, в зоне ЧП находятся магазины «Светофор» и «Гран».

По данным МЧС России, горит производственное здание на тысяче квадратных метров.

«На месте работают более 30 специалистов и семь единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба МЧС
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Фото: Пресс-служба МЧС
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Фото: Пресс-служба МЧС
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Подробности происшествия пока неизвестны, информация о пострадавших не поступала.

UPD: по данным на 10:06, площадь пожара увеличилась до 1300 «квадратов». На месте работают более 60 специалистов и 20 единиц техники.

В прокуратуре Московской области уточнили, что возгорание произошло в одном из павильонов строительного рынка. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств пожара.

Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
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Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
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Накануне в Ступине потушили пожар в бане. Огонь охватил 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших и жертв.

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