Пожарный поезд направили к горящему рынку в Климовске

МЧС: возгорание на рынке в Климовске будут тушить с помощью пожарного поезда

К полыхающему рынку в Климовске направили пожарный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Загорелось помещение по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели», — уточнили в пресс-службе.

Возгорание началось на строительном рынке. По последним данным, огонь охватил 1300 квадратных метров. На месте происшествия работают более 60 специалистов. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара.

Ранее крупный пожар произошел на рынке в центре Воронежа. Огонь успел охватить 800 «квадратов». Движение по близлежащим улицам перекрыли.