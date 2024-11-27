Крупный пожар вспыхнул в воронежском автосалоне

Воронежские спасатели потушили крупный пожар, вспыхнувший в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали 28 специалистов и девять единиц техники.

По данным пресс-службы, существовала угроза распространения огня. Площадь автосалона составляет 1600 квадратных метров. МЧС также опубликовало видео с работой пожарных.

Ранее огонь вспыхнул в расположенном в центре Москвы здании — ресторане на Страстном бульваре. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение и не допустили, чтобы пламя перекинулось на второй этаж. Они потушили пожар, а также вскрыли перекрытия, чтобы не было тления и повторного загорания. В результате ЧП никто не пострадал.